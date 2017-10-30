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Spor

Utaş Uşakspor dış sahada puan kaybediyor

UŞAK, (DHA) - TFF 3

30 Ekim 2017 18:21

UŞAK, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup\'ta son sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor\'a deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen liderlik koltuğunu koruyan Utaş Uşakspor, dış sahada üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Taraftarının önünde oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden kırmızı-siyahlılar deplasmanda ise 5 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Gurbette Kocaelispor ve Kızılcabölükspor\'un bileğini büken Uşak temsilcisi, Çorum Belediyespor\'la berabere kalırken, Cizrespor ve son olarak Tepecikspor\'a yenilmekten kurtulamadı. Evinde puan kaybı yaşamayan Utaş Uşakspor, dış sahada 8 puan bıraktı.

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