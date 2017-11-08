Utaş Uşakspor Başkanı Çümen: "Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam"

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 2 haftadan 1 puan çıkarabilen ve liderlik koltuğunu kaybeden Utaş Uşakspor\'da Başkan Ali Rıza Çümen, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını vurguladı. Son olarak evlerinde Ankara Adliyespor\'la 1-1 berabere kalarak iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çümen, \"Seyircimiz önünde ilk puan kaybını yaşadık bunun için çok üzgünüz. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz ve inancımız tam. Sonuna kadar arkalarındayız. Takımımızın eksikliklerini tamamlayarak daha fazla birbirlerine kenetlenip, daha çok çalışarak hak ettiğimiz liderliği ve sezon sonunda şampiyonluğu bu şehre getireceklerine inanıyoruz\" dedi.