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Spor

Utaş Uşakspor-Aydınspor 1923: 2-0

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx), Ömer Karakaya (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xxx), Fatih (xxx), Ender (xx), Ahmet (xx) (Dk

10 Aralık 2017 19:18

UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx), Ömer Karakaya (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xxx), Fatih (xxx), Ender (xx), Ahmet (xx) (Dk. 64 İbrahim xx), Kerem (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ekrem (xx), Şahin (xx), Doğan Seçkin (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 81 Özgen xx)
AYDINSPOR 1923: Ulaş (x) - Emre (xx), İzzet (x), İsmail (xx), Artun (x), Mesut (x) (Dk. 72 Tuncay Kılıç xx), Habib (xx), Doğancan (x) (Dk. 90 Emre), Ömer (xx), Mikail (x), Tuncay Öndel (xx) (Dk. 35 Yusuf x)
GOLLER: Dk. 47 Levent, Dk. 51 Nurettin (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Mikail (Aydınspor 1923), Kerem, Fatih (Utaş Uşakspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Aydınspor 1923\'ü evinde 2-0 mağlup etti. Uşak 1 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 47\'nci dakikada Levent ve 51\'inci dakikada Nurettin attı. Grupta yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Uşakspor, bu skorla 34 puana ulaşarak koltuğunu korudu. 7 haftadır kazanamayan Aydınspor 1923 ise 15 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde kaldı.

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