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Spor

Utaş Uşakspor - Osmaniyespor: 2-2

UŞAK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Osmaniyespor'la evinde 2-2 berabere kaldı

08 Nisan 2018 20:43

UŞAK, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Osmaniyespor\'la evinde 2-2 berabere kaldı. 
Seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk Osmaniyespor 49\'üncü dakikada Selçuk\'un golüyle öne geçti. Uşakspor 54\'üncü dakikada penaltıdan Selçuk\'la dengeyi sağlarken, 59\'da Koray\'a engel olamadı. Maçın 88\'inci dakikasında sahneye çıkan Tayfur, Uşakspor\'u yenilgiden kurtardı. 
Bu sonuçla puanını 60\'a çıkaran Ege ekibinin, takipçisi Tarsus İdman Yurdu ile arasındaki puan farkı bitime 4 hafta kala 3\'e düştü.  
 

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