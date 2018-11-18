Utaş Uşakspor - Kastamonuspor 1966: 0-2

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Samet Özkul (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Caner (xx), Melih (x), Hikmet (xx), Oğuzhan xx) (Dk. 69 Seçkin x), Murat (xx), Nurettin (x) (Dk. 80 Kerem), Tayfun (xx), Rıdvan (xx), Semih (xx), Emrah (x) (Dk. 79 Ekrem)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxx) - Mustafa (xx), Soner (xxx), Yakup (xx), Bahrican (xxx), Abdulaziz (xx), Ayhan (xxx), Ozan (xx) (Dk. 82 Ahmet), Erkan (x) (Dk. 21 Cenk x) (Dk. 72 Oğuzhan x), Muhammet Haşim (xxx), Muharrem Ozan (xxx)

GOLLER: Dk. 42 Soner, Dk. 49 Muharrem Ozan (Pen.) (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Hikmet, Seçkin (Uşakspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a deplasmanda 2-1 yenilip üst sıralara adını yazdıramayan Utaş Uşakspor, konuk ettiği Kastamonuspor 1966\'ya da mağlup oldu: 0-2.

Maçın 42. dakikasında Soner\'in golüyle yenik duruma düşen Uşakspor soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarının hemen başında bu kez Muharrem Ozan\'ın penaltısına engel olamayan Ege ekibi kalan dakikalarda maçı çeviremedi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Utaş Uşakspor, 21 puanda kalıp Play-Off hattına giremedi. Uşak deplasmanında zaferle dönen Kastamonuspor ise 24 puana yükselerek ilk 5 yolunda umut tazeledi.