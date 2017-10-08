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Spor

Utaş Uşakspor - Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-0

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xxx) (Dk

08 Ekim 2017 20:51

UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Şemsettin Ender (xx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 88 Oğuzhan), Ekrem (xxx) (Dk. 90 İbrahim), Şahin (xxx) (Dk. 65 Selçuk xx), Halil İbrahim (xx), Doğan Seçkin (xxx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (x) - Miraç (xx), Erdinç (x), Taşkın (x), Mustafa (xx), Nurullah (x) (Dk. 82 Sami x), Hakan (xx), Mahmut Emin (x) (Dk. 55 Murat xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx), Sefa (x) (Dk. 47 Raif x)
GOL: Dk. 18 Şahin (Utaş Uşak)
SARI KARTLAR: Doğan Seçkin, Ekrem, Şahin (Utaş Uşak) - Erdinç (Düzyurtspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta Cizrespor deplasmanından eli boş dönen lider Utaş Uşakspor, evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor\'u mağlup etti, koltuğunu korudu. 1 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 18. dakikada Şahin attı. Bu skorla 7 haftada 5. galibiyetini elde eden, iç sahada 4\'te 4 yapan Uşakspor, puanını 16\'ya çıkararak liderliği bırakmadı.

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