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Spor

Utaş Uşakspor - Ankara Adliyespor: 1-1

UŞAK, (DHA) STAT: Uşak 1 Eylül  HAKEMLER: Hasan Ertugan (xxx), Serhat Sağır (xxx), Bekir Yücel (xxx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Halil İbrahim (xxx), Selçuk (xx) (Dk

05 Kasım 2017 19:32

UŞAK, (DHA)

STAT: Uşak 1 Eylül 
HAKEMLER: Hasan Ertugan (xxx), Serhat Sağır (xxx), Bekir Yücel (xxx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Halil İbrahim (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 78 Özgen xx), Şahin (xx), Yavuz (x) (Dk. 46 Doğan xx), Ekrem (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 69 Nurettin x), Şemsettin (x), Levent (x), Fatih (xx)
ANKARA ADLİYESPOR: Burak Yenen (xx) - Mustafa Hüseyin (x) (Dk. 46 Metin xx), Caner (xx), Mustafa Serkan (x) (Dk. 90+3 Ömer), Ali (xx) (Dk. 83 Sezgincan), Celal (xx), Salih (x), Serkan Şirin (xx), Faruk (x), Oğuzhan (x), Deniz (xx)
GOLLER: Dk. 48 Halil İbrahim (Utaş Uşakspor) - Dk. 67 Serkan Şirin (Ankara Adliyespor)
SARI KARTLAR: Ersin, Ekrem, Nurettin, Şemsettin, Fatih (Utaş Uşakspor) - Burak Yenen, Ömer, Salih (Ankara Adliyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Utaş Uşakspor, evinde Ankara Adliyespor\'la 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu averajla Çorum Belediyespor\'a kaptırdı. Geçen haftaki Büyükçekmece Tepecikspor yenilgisinin ardından evinde berabere kalarak 23 puana ulaşan Uşak ekibi, taraftarının önünde ilk kez puan kaybı yaşadı. Ankara temsilcisinin puanı ise 11\'e yükseldi. Uşakspor\'un golünü 48\'inci dakikada Halil İbrahim, Adliyespor\'un golünü 67\'nci dakikada Serkan Şirin kaydetti.

16\'ncı dakikada sağdan gelen ortada ceza sahasında iyi yükselen Utaş Uşaksporlu Halil İbrahim kafayı çaktı, top üst direğe çarparak auta gitti.
48\'inci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kornerden Ekrem\'in ceza sahasına ortasında Halil İbrahim gelişine plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 
67\'nci dakikada Ankara temsilcisi skoru eşitledi. Uşakspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Serkan Şirin\'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin\'in sağından filelere gitti: 1-1.
Müsabaka bu skorla sona erdi.

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