Utandıran kredi 10 bin kişiye iş sağladı

2008'de aldıkları krediyi 'utandıkları'gerekçesiyle yeni açıklayan Limak Holding, bu yolla 10 bin kişiye iş istihdamı sağladı.



Limak Holding, Siirt Botan Çayı üzerinde yapımı devam eden Alkumru Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES) yapımında kullanılmak üzere Kasım 2008'de Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'ndan 350 milyon dolar kredi sağladı. 4 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeyle ödenecek kredi, Kasım 2008'de sağlandı ve anlaşma kapsamında bugüne kadar her iki banka tarafından eşit olarak toplam 205 milyon lira kullandırıldı. Ancak Limak Holding krediyi, dün İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın'ın da katıldığı bir toplantıyla açıkladı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin inşaat döneminde doğrudan 2 bin, dolaylı olarak ise 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, kredinin bugüne kadar neden açıklanmadığı konusunda şu bilgileri verdi: "Projeye tamamen özsermaye ile başladık. Kredi başvurusu yaptığımızda dünyada kıyametler kopuyordu. Bu nedenle de krediyi aldığımızı en yakınlarımıza bile utancımızdan söylemedik. Bugüne kadar sakladık. O dönemde kredi lafı bile dile getirilmiyordu."



Uygun koşullarda alındı



Kredinin global krize rağmen "uygun koşullarda" sağlandığını belirten Özdemir, "Bugün dahi o kredi şartlarını bulmamız söz konusu değil. Bugün alsaydık krediyi daha iyi şartlarda alamazdık. Biz bankaların huzuruna çıktığımızda cebimizden 50 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Kriz Türkiye'yi teğet geçmişse bunun bir numaralı nedeni bankalarımızın varlıklarını özel sektörüne kaydırmasıdır" dedi. Özdemir, kredide 4 yıl ödemesiz dönemin baraj ve santralin inşaat dönemi olarak düşünülmesine rağmen, inşaatı 3 yıl gibi bir sürede bitirmeyi planladıkları için 9 yıllık bir ödeme süresinin söz konusu olacağını söyledi. Proje finansmanında yerlilerin yanında yabancıların da teklif verdiğini belirten Özdemir, "Bizim için bunun daha uygun koşullarda ve daha hızlı olması önemli. Daha hızlı krediye ulaşmak açısından bulabildiğimiz ölçüde yerli piyasalardan kullanmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.



50 milyon $'lık değer



Toplamda 466 milyon dolarlık bir yatırımla kurulacak Alkumru Barajı ve HES'in Aralık 2010'da enerji üretimine başlaması bekleniyor. Özdemir, yılda yaklaşık 1 milyar kilovat saat enerji üretmesi beklenen projenin Siirt ve bölge ekonomisine 3 yıllık inşaat süresince 50 milyon dolarlık bir değer sağlayacağını bildirdi. Dicle'nin kolu olan Botan Çayı üzerindeki projenin inşaatına 2008 yılı başında başladıklarını belirten Özdemir, elektromekanik teçhizat işini Avusturyalı Andritz Hydro'dan temin ettiklerini, kasım ayında da teçhizatın montaj çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. Tüm yatırımın ise Mayıs 2011'de tamamlanacağını ifade eden Özdemir, Limak Grubu'nun işletmede olan 3 santralinin yanı sıra 9 projede de yatırım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Özdemir, portföylerindeki 12 adet santral projesinin tamamlanmasıyla 1.200 megavatlık kurulu güçle yaklaşık 4.3 milyar kilovat saatlik yıllık elektrik üretimi ile hidroelektrikte "Türkiye'nin en büyük 3 grubundan biri" olmayı hedeflediklerini söyledi.



Enerji sektöründe büyüme hedeflerinin sadece hidroelektrik santralleri ile sınırlı olmadığının altını çizen Özdemir, kömür, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi diğer enerji yatırımlarıyla da portföylerini çeşitlendirmeyi planladıklarını belirtti. Özdemir, "Üretim alanında sahip olacağımız büyük pazar payı düşünüldüğünde en az bir dağıtım bölgesini de bünyemize katarsak önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.





İş Bankası'dan enerjiye 6 ayda 400 milyon dolar



İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özinc, Limak'a sağlanan 350 milyon dolarlık kredinin Kasım 2008'de onaylanıp yürürlüğe girdiğini ve 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren de kredi kullandırmaya başladıklarını, şimdiye kadar Yapı Kredi Bankası ile birlikte eşit miktarda toplamda 205 milyon dolara yakın katkıda bulunduklarını bildirdi. Yenilenebilir kaynaklı enerji projeleri başta olmak üzere enerji projelerinin İş Bankası'nın birinci önceliği olduğunu söyleyen Özince, bu tür projelerde hiçbir kısıt, limitlerinin olmadığını ifade etti. Özince, "Şu anda İş Bankası toplam 17 adet proje çerçevesinde yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolarlık fon kullandırdı. Bugün itibariyle taahhüde girilmiş projeler de dikkate alındığında bu tutar 6 ay içinde 1 milyar 650 milyon dolara çıkacak. 300 milyon dolara yakın taahhüt edilmiş enerji finansmanı işimiz var. Birçoğunun da görüşmeleri devam ediyor" dedi. "Bankaların reel sektöre kredi vermediği" söyleminin "çok sığ ve bayat" bir söylem olduğunu belirten Özince, "Bankalar bu kadar sermayeyi koymuşlarsa, iş yapmak, kredi vermek ister" dedi.



Yapı Kredi'nin enerjiye desteği 2.5 milyar dolar



Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın, bugüne kadar yüzde 85'i yenilenebilir, yüzde 15'i termik santral olmak üzere 3 bin 500 megavat kurulu gücün enerji finansmanında yer aldıklarını ifade etti. Açıkalın, "Şu anda enerji sektörüne sağladığımız finansman hali hazırdaki projeler de dahil 2.5 milyar dolara yaklaştı. Sadece üretim değil, dağıtım alanında da projelere katkımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Alkumru Projesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar kilovat civarında bir elektrik üretimi yapılacağına dikkat çeken Açıkalın, "Ürettiği dolardan, elektrikten daha önemlisi 2 bin kişiye istihdam, 10 kişiye de dolaylı istihdam sağlayacak olmasıdır" dedi.



Türk bankalarının şu anda 12 milyar dolar likitte olduğuna işaret eden Açıkalın, bankaların kredi vermeme gibi bir probleminin olmadığını, ancak kriz olsun ya da olmasın sağlıklı bilançonun her zaman fonlanacağını, sağlıksız bilançoların fonlanması konusunda ise temkinli davranılacağını söyledi.