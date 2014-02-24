34 sanıklı utanç davasında karar çıktı; sadece bir kişiye ceza verildi!

Sakarya’da utanç davası olarak bilinen 14 yaşındaki kız çocuğuna 28’i çocuk toplam 34 kişinin cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı. 34 kişi arasında sadece bir kişi ceza aldı. N.Ş. adlı polis müdürüne toplam 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen, 14 yaşındaki Ö.Ç.’ye yönelik cinsel istismar olayıyla ilgili davaya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından yurt dışına kaçan ve daha sonra yakalanarak cezaevine konulan polis müdürü N.Ş.’nin de mahkemede hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, polis müdürüne “cinsel istismar” suçundan 19 yıl 4 ay, “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma” suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. N.Ş. tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.

'Sadece polis müdürü ceza aldı, utanç bir karar'

İHA'da yer alan habere göre, mahkeme çıkışı mağdure avukatı Harika Günay Karataş yaptığı açıklamada, “34 sanıklı bu dava utanç davası olarak biliniyordu ve utanç bir karar verildi. Sadece yaşı büyük olarak yargılanan emniyet müdürü ceza aldı. Bu cezayı da yeterli bulmuyoruz. Diğer yargılanan çocuklar hükmün açıklamasının geri bırakılması ile hayatlarına deva edecekler" dedi.