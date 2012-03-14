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Utanç davasında 10 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi

Siirt'te Gazi İlköğretim Okulu'nda okuyan 2'si kardeş 4 kız öğrencinin çok sayıda kişinin tecavüzüne uğradığı 2010 yılı Nisan ayında ortaya çıktı.

14 Mart 2012 15:36

 

T24 - Siirt'te Nisan 2010'da 2'sı kız kardeş 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 10 sanığın tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.. 10 sanığa ortalama 10' ar yıl hapis cezası verildi.
 
Siirt kent merkezindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda okuyan 2'si kardeş 4 kız öğrencinin çok sayıda kişinin tecavüzüne uğradığı 2010 yılı Nisan ayında ortaya çıktı. 14 yaşındaki H.T. ve 16 yaşındaki ablası S.T.'nin başlarından geçen olayları rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan skandalda G.E. ve Ş.Y'ye de cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; aralarında o dönemde okul müdür yardımcısı olan Fahrettin Kuzu ile arasında bakkal, manav, tuhafiyeci ve iki de kamu görevlisinin de bulunduğu 39 sanık hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'hürriyeti tahdit' suçundan Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Siirt Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan toplam 35 kişi sorgulandı, 15'i hakkında tutuklama kararı verildi. H.T.'nin anlatımları sonrası aranan okul müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu, hakkında çıkan iddialardan sonra emekli oldu ve ortadan kayboldu. Kuzu, aylar sonra Batman'da yakalandı.

Dosyada sadece 10 sanık tutuklu yargılanıyordu.

Mahkeme bugünkü duruşmada kararı açıkladı. 10 sanığa ortalama 10'ar yıl hapis cezası verildi.

 

 

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