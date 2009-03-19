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Ekonomi

Utanan AIG çalışanları pirimini geri verecek

Sigorta devi AIG şirketinin bazı çalışanlarının, aldıkları primleri tepkiler üzerine geri ödeyeceği bildirildi.

19 Mart 2009 02:00

ABD'de batmanın eşiğinde olan ve devletten aldığı 170 milyar dolar destekle ayakta kalmaya çalışan sigorta devi American International Group (AIG) şirketinin bazı çalışanlarının, aldıkları primlerini tepkiler üzerine geri ödeyeceği bildirildi. 

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Wall Street Journal gazetesi bugün internet sitesinde yayımladığı haberde, AIG'nin, 6,4 milyon dolarla en fazla primini alan enerji ve altyapı yatırımlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Douglas Poling'in (48) bu parayı geri ödemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Poling ve yaklaşık 400 yeni ve eski çalışanın prim aldığı belirtilen haberde, primlerini geri ödemeyi kabul edenler arasında Kuzey Amerika pazarlama bölümü eş başkanları James Haas (47) ve Joh Liebergall'in de (43) bulunduğu bildirildi.

AIG Yönetim Kurulu Başkanı Edward Liddy dün Kongrede verdiği ifadede, çalışanlarından 100 bin doların üzerinde prim alanlardan bunun en az yarısını geri ödemelerini istediklerini, bazı çalışanlarının halihazırda primlerinin tamamını geri verdiğini söylemişti. Liddy ayrıntıya girmeden, çalışanlardan bazılarının ise primlerini aldıktan sonra şirketten ayrıldığını belirtmişti.

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