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Spor

Utah'ta Memo şov yaptı

Mehmet Okur'un 43 sayı atarak adeta şov yaptığı maçta Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti.

13 Ocak 2009 02:00

NBA'de milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un 43 sayı atarak adeta şov yaptığı maçta Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti.

Memo'dan basket şov - VİDEO

NBA'de Mehmet Okur fırtınası esti. Utah Jazz'in Indiana Pacers'ı 120 - 113 yendiği karşılaşmada 43 sayıyla kariyer rekoru kıran milli basketbolcumuz, takımını galibiyete taşıdı.

Milli basketbolcumuz Mehmet Okur, Utah Jazz'in Indiana Pacers'ı 120-113 yendiği karşılaşmada 43 sayı kaydederek bir kariyer rekoruna imza attı.

Carlos Boozer ve Paul Millsap gibi iki önemli pota altı oyuncusunun yokluğunda sorumluluğu üstlenen Okur, kullandığı 19 şutun 13'ünde isabet bulurken, serbest atış çigisinden 15'te 14 ile oynadı.

NBA'deki yedinci sezonunu geçiren Mehmet Okur'un eski rekoru, 15 Ocak 2007'de Washington Wizards'a karşı ürettiği 38 sayıydı.

İlk çeyrekte 18 sayı üreten Okur, üçüncü çeyreğin bitimine beş dakika dokuz saniye kala kullandığı serbest atışla kariyer rekorunu kırdı.

Yalnızca 28 dakika sahada kalarak attığı 43 sayıyla bu sezon bir Utah oyuncusunun kaydettiği en yüksek sayıya ulaşan Mehmet Okur, 9 ribaund ve 3 asistle oynarken, takımının üst üste dördüncü galibiyetini almasında büyük rol oynadı.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;

Washington – Milwaukee: 91-97

Boston - Toronto: 115-109

New Jersey - Oklahoma City: 103-99

New Orleans - New York: 95-101

Chicago - Portland: 95-109

Utah - Indiana: 120-113

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