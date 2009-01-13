Utah'ta Memo şov yaptı

NBA'de Mehmet Okur fırtınası esti. Utah Jazz'in Indiana Pacers'ı 120 - 113 yendiği karşılaşmada 43 sayıyla kariyer rekoru kıran milli basketbolcumuz, takımını galibiyete taşıdı.Milli basketbolcumuz Mehmet Okur, Utah Jazz'in Indiana Pacers'ı 120-113 yendiği karşılaşmada 43 sayı kaydederek bir kariyer rekoruna imza attı.Carlos Boozer ve Paul Millsap gibi iki önemli pota altı oyuncusunun yokluğunda sorumluluğu üstlenen Okur, kullandığı 19 şutun 13'ünde isabet bulurken, serbest atış çigisinden 15'te 14 ile oynadı.NBA'deki yedinci sezonunu geçiren Mehmet Okur'un eski rekoru, 15 Ocak 2007'de Washington Wizards'a karşı ürettiği 38 sayıydı.İlk çeyrekte 18 sayı üreten Okur, üçüncü çeyreğin bitimine beş dakika dokuz saniye kala kullandığı serbest atışla kariyer rekorunu kırdı.Yalnızca 28 dakika sahada kalarak attığı 43 sayıyla bu sezon bir Utah oyuncusunun kaydettiği en yüksek sayıya ulaşan Mehmet Okur, 9 ribaund ve 3 asistle oynarken, takımının üst üste dördüncü galibiyetini almasında büyük rol oynadı.Washington – Milwaukee: 91-97Boston - Toronto: 115-109New Jersey - Oklahoma City: 103-99New Orleans - New York: 95-101Chicago - Portland: 95-109Utah - Indiana: 120-113