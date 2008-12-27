Utah zorlanmadı!..



NBA'de Utah Jazz, milli basketbolcu Mehmet Okur'un forma giymediği maçta Dallas Mavericks'i sahasında 97-88'lik skorla geçti.





Utah Jazz, son üç maçını kazanmayı başaran Dallas Mavericks'le evi EnergySolutions Arena'da karşı karşıya geldi.



Belindeki ağrılar nedeniyle Jazz'ın Milwaukee Bucks'a 94-86 yenildiği maçta forma giyemeyen milli basketbolcu Mehmet Okur, Mavericks karşısında da takımdaki yerini alamadı.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, C.J. Miles'ın 3 sayılık basketiyle Jazz ilk çeyreğin son 5.5 dakikasına 16-12 üstün girdi. Mavericks kenardan gelen Jason Terry'nin basketleriyle farkı eritti, ancak ev sahibi ekip ilk çeyreği 25-24 önde bitirdi.



İkinci çeyrekte Kyle Korver ve Matt Harpring'in de skora katkı yapmasıyla birlikte kontrolü ele geçiren Jazz, skoru 39-28'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Jason Terry'nin üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle maçtan kopmamaya çalışan Mavericks, soyunma odasına 53-44 geride gitti.



İkinci yarıya Koufos'un sayılarıyla giren Jazz, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve skoru 65-49'a getirerek farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Mavericks'te Josh Howard-Jason Terry ikilisinin dışında skora katkı yapan başka isim çıkmayınca, ev sahibi takım son çeyreğe 76-64 önde başladı.



Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Mavericks, son 6.5 dakikaya girilirken skoru 85-80'e getirerek farkı 5 sayıya indirdi. Kalan bölümde Deron Williams'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korumayı başaran Jazz, sahadan 97-88'lik skorla galip ayrılmayı başardı.



Jazz bu sonuçla 18. galibiyetine ulaşırken, Mavericks'in 3 maçlık galibiyet serisine de son verdi.



Jazz'da Ronnie Brewer 21 sayı – 7 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla takımının skor yükünü üstlenirken, Deron Williams 17 sayı – 13 asist – 4 top çalma – 3 ribauntla double-double yaptı.



Mehmet Okur'un yerine karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Kosta Koufos 18 sayı – 8 ribauntla karşılaşmayı noktalarken, Rus yıldız Andrei Kirilenko 14 ribaunt – 9 sayı – 3 asist – 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Konuk ekipte kenardan gelen Jason Terry 26 sayı – 3 asistlik performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Josh Howard 18 sayıyla, Alman yıldız Dirk Nowitzki de 17 sayı – 8 ribauntla maçı tamamladı.



BOSTON'A İKİNCİ ŞOK!..



19 maçlık galibiyet serisi, geçen hafta aldığı yenilgiyle sona eren Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'a da 99-89 yenilerek üst üste 2. yenilgisini aldı.



Celtics'de, 21 sayı ve 5 asistle takımının en skorer ismi olan Paul Pierce, takımına galibiyeti getiremezken, 14 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynayan Kevin Garnett ile 11 sayı, 10 ribauntla maçı tamamlayan Rajon Rondo'nun çabaları yenilgiyi önleyemedi.



Warriors'da ise 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle gecenin en dikkat çekici performansını sergileyen Stephen Jackson, galibiyette büyük pay sahibi oldu. 22 sayı, 4 asistle oynayan Marco Melinelli ile 14 sayı, 8 asistle maçı tamamlayan Ronny Turiaf, takımlarına önemli katkı sağladılar.

