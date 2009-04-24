Utah teslim olmuyor



NBA’de Utah Jazz, Mehmet Okur’un forma giymediği maçta Los Angeles Lakers’ı sahasında 88-86 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.



Sağ bacağındaki sakatlığı nedeniyle Mehmet Okur’un forma giymediği maçta Utah Jazz, ilk iki karşılaşmada boyun eğdiği Los Angeles Lakers’ı evi EnergySolutions Arena’da ağırladı.



Carlos Boozer’ın yıldızlaştığı maçta Jazz, güçlü rakibini Deron Williams’ın bitime 2.2 saniye kala bulduğu maçta 88-86’lık skorla geçerek seride durumu 2-1’e getirdi.



Karşılaşmaya 4-0’lık seriyle başlayan Jazz, Paul Millsap ile Carlos Boozer’ın hücumdaki etkili oyunuyla farkı açtı ve ilk çeyreği de 26-17 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe 8-0’lık seriyle giren Lakers skoru 26-25’e getirerek farkı 1 sayıya kadar indirdi. Ronnie Brewer’ın sayılarıyla rakibine cevap veren Jazz, soyunma odasına da 43-39 üstün gitti.



İkinci devreye Kobe Bryant-Lamar Odom ikilisinin basketleriyle başlayarak 44-43 öne geçen konuk takım, Trever Ariza’nın da skora katkı yapmasıyla birlikte farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Oyunun kontrolünü ele geçiren Lakers, son çeyreğe de 68-60 önde başladı.



Son çeyreğe 15-4’lük bir seriyle başlayarak ilk 3.5 dakika içinde 75-72 öne geçti. Büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin son 11 saniyesine 86-86 eşitlikle girildi.



Kalan süreyi son hücum olarak kullanan Jazz, yıldız oyun kurucu Deron Williams’ın bitime 2.2 saniye kala bulduğu basketle sahadan 88-86 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Carlos Boozer, 23 sayı – 22 ribaunt – 2 asistlik performansıyla double-double yaparken, Deron Williams 13 sayı – 9 asist – 5 ribauntla ön plana çıktı. Ronnie Brewer ise 12 sayı – 7 ribaunt – 4 asistle katkı yaptı.



Lakers’da ise İspanyol Yıldız Pau Gasol 20 sayı – 9 ribaunt – 2 top çalmayla, kenardan gelen Lamar Odom da 21 sayı – 14 ribauntla salondan ayrıldı. Kobe Bryant ise, 18 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 2 top çalmayla mücadele etti.



CELTICS SAHA AVANTAJINI GERİ ALDI: 86-107



Son şampiyon Boston Celtics, deplasmanda Chicago Bulls'u 107-86 yenerek seride 2-1 öne geçti ve ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri kazandı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-21 öne bitiren Celtics, ikinci çeyrekte de rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermedi ve soyunma odasına 59-37 üstün gitti.



İkinci devrede oyunu kontrol eden son şampiyon, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi ve son çeyreğe de 83-58 önde başladı.



Son çeyrekte de farkın verdiği rahatlıkla mücadele eden Celtics, sahadan 107-86 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti.



Celtics'de Rajon Rondo 20 sayı - 11 ribaunt - 6 asist - 5 top çalmayla yıldızlaşırken, Paul Pierce 24 sayıyla, Ray Allen da 18 sayıyla oynadı.



Ev sahibi ekipte ise Ben Gordon'ın 15 sayısı ile John Salmons'ın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



DALLAS EVİNDE FARKLI KAZANDI: 88-67



Dallas Mavericks, Alman yıldız Dirk Nowitzki'nin önderliğinde San Antonio Spurs'ü sahasında 88-67'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçti.



Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Mavericks, Josh Howard ile Dirk Nowitzki'nin basketleriyle farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 88-67 üstün bitirdi. İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlanırken, ev sahibi ekip soyunma odasına 46-30 üstün gitti.



İkinci devreye savunma sertliğini artırarak başlayan Mavericks, Spurs'e üçüncü çeyrekte sadece 12 sayı şansı tanıdı ve son çeyreğe de 75-42 önde başladı. Son çeyrek San Antonio'nun üstünlüğüyle geçilmesine rağmen Mavericks, sahadan 88-67 galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti.



Dallas'ın Alman yıldızı Dirk Nowitzki 20 sayı - 7 ribaunt - 2 asistle yıldızlaşırken, Josh Howard da 17 sayı - 8 ribauntla salondan ayrıldı.



Spurs'de ise Tony Parker'ın 12 sayı - 4 ribaunt - 3 asisti galibiyet için yeterli olmadı.



