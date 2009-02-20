Utah şampiyonu devirdi



NBA'de Utah Jazz, Mehmet Okur'un 19 sayı ile takımının en skorer ismi olduğu maçta Boston Celtics'i 90-85 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.





Utah Jazz, son şampiyon Boston Celtics'i evi Energy Solutions Arena'da ağırladı. İlk çeyrekteki kötü performansına rağmen Mehmet Okur'un skorer oyunuyla maça ağırlığını koyan Jazz, güçlü rakibini 90-85'lik skorla geçti.



Bir önceki maçta rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Okur'un da takımını yalnız bırakmadığı maç karşılıklı basketlerle başladı. Paul Pierce'ın sayılarıyla kontrolü ele geçiren son şampiyon ilk çeyreğin son 2 dakikasına 20-9 önde girdi ve çeyreği de 22-13 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe Matt Harpring ve Andrei Kirilenko'nun sayılarıyla giren Jazz, Mehmet Okur'un da hücum da devreye girmesiyle farkı eritmeyi başardı. Kevin Garnett'in sağ dizinden sakatlanarak oyunu terk etmesini iyi değerlendiren ve son bölümde yaptığı etkili savunma ile rakibine kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-38 geride gitti.



İkinci yarıya 7-2'lik seriyle giren Celtics, Leon Powe'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 58-47'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Ronnie Brewer ve Deron Williams'ın sayılarıyla ayakta kalan Jazz, son çeyreğe 66-60 geride başladı.



Son çeyreğe Andrei Kirilenko'nun basketiyle giren ev sahibi takım, Mehmet Okur'un kaydettiği basketle son 6 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya indirdi. Son bölümde temsilcimizin üst üste kaydettiği 6 sayıyla üstünlüğü ele geçiren Jazz, sahadan da 90-85'lik skorla galip ayrıldı.



Mehmet Okur, kullandığı 12 şutun 6'sını sayıya çevirerek 19 sayı üretirken, Jazz'ın en skorer ismi oldu. İstatistiklerine 6 ribaunt ve 1 blok ekleyen yıldız oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden de 2/3 isabet kaydetti.



Deron Williams 18 sayı – 10 asist – 3 ribauntluk performansıyla double-double yaparken, Ronnie Brewer 16 sayı – 4 ribaunt – 4 top çalmayla, kenardan gelen Andrei Kirilenko da 13 sayı – 2 ribauntla katkı yaptı.



Konuk ekipte Paul Pierce 20 sayı – 9 ribaunt – 3 top çalma ve 2 asistle karşılaşmayı noktalarken, Rajon Rondo 15 sayı – 7 asistle, Kendrick Perkins 12 sayı – 11 ribaunt – 3 blok – 2 asistle, Ray Allen da 12 sayı – 4 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.



DETROIT EVİNDE KAYIP: 79-83





DChau Chauncey Billups-Allen Iverson takasının ardından zor günler geçiren Detroit Pistons, sahasında San Antonio Spurs'e 83-79 yenilerek üst üste 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılşamaya 9-0'lık seriyle başlayan Detroit Pistons, Tony Parker'ın sayılarına engel olamadı ve konuk takım ilk çeyreğin sonunda skoru 24-20'ye getirerek farkı 4 sayıya indirdi. Matt Bonner'ın 3 sayılık basketleriyle ikinci çeyrekte öne geçmeyi başaran Spurs, soyunma odasına da 45-40 önde gitti.



İkinci yarıya Tony Parker-Tim Duncan ikilisinin basketleriyle iyi başlayan konuk takım, Allen Iverson'ın sayılarına engel olamamasına rağmen üstünlüğünü korumayı bildi ve son çeyreğe de 64-58 üstünlükle girdi.



Tecrübeli yıldız Allen Iverson'ın basketleriyle karşılaşmanın son 1 dakika 20 saniyesine 79-78 önde giren Pistons, Tony Parker ve Bruce Bowen'ın sayılarına engel olamadı ve maçı da 83-79'luk skorla kaybetti.



Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Manu Ginobili'nin yokluğunda skor yükünü üstlenen Tony Parker, 19 sayı – 11 asist – 5 ribauntluk performansıyla ön plana çıkarken, Tim Duncan da 18 sayı – 18 ribaunt ve 3 blokluk performansıyla maça damgasını vuran isim oldu.



Ev sahibi ekipte Allen Iverson'ın 31 sayı – 7 asist – 3 ribauntu mağlubiyeti engellemek için yeterli olmazken, Antonio McDyess da 13 sayı – 13 ribaunt ve 2 blokla double-double yaptı.



