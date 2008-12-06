Utah Memo'yla coştu

Alınan kötü sonuçların ardından antrenör Sam Mitchell'ın görevine son veren Toronto Raptors, milli basketbolcu Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz'a konuk oldu.Son iki maçta sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayan Andrei Kirilenko ve Matt Harpring'in yeniden forma giymesiyle birlikte rakibi karşısında zorlanmayan Jazz, sahadan 114-87'lik skorla galip ayrıldı.Karşılaşmaya hızlı giren Raptors, ilk 2 dakikayı 8-2 önde geçti. Deron Williams-Mehmet Okur ikilisinin basketleriyle oyunda dengeyi kuran Jazz, ilk çeyreğin son 7 dakikasına 15-10 üstün girdi. Bu dakikadan sonra rakibine kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi takım, çeyreği de 33-23 önde kapattı.İkinci çeyreğe Matt Harpring ve Kyle Korver'ın sayılarıyla giren Jazz, devrenin tamamlanmasına 6 dakika kala skoru 52-34'e getirerek farkı 18 sayıya kadar çıkarttı. Jose Calderon ve Joey Graham'in basketleriyle maça ortak olmaya çalışan Raptors, soyunma odasına 64-48 geride gitti.» Orlando Howard ile güldü: 98-89İkinci yarıya 5-0'lık seriyle giren Jazz, skoru 69-48'e getirerek farkı 20 sayının üzerine çıkarttı. Farkın açılmasıyla birlikte oyunu daha rahat bir şekilde kontrol eden Jazz, son çeyreğe de 91-67 üstün başladı.Son çeyrekte Raptors'ın kolay sayılar bularak farkı eritmesine izin vermeyen ev sahibi takım, son bölümde fazla dakika alamayan oyuncularına şans tanıdı ve maçı 114-87'lik skorla kazanarak bu sezonki 13. galibiyetine imza attı.Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Mehmet Okur 21 sayı – 5 ribaunt – 2 blokluk performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, kullandığı 13 şutun 9'unu sayıya çevirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden 2/4 isabet kaydeden yıldız oyuncu, serbest atışlarda da 1/2 ile oynadı.Carlos Boozer'ın forma giymediği maçta Paul Millsap 17 sayı – 11 ribaunt – 7 asist – 3 bloluk performansıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Deron Williams da 14 sayı – 5 asist – 2 ribaunt – 2 top çalmayla katkı yaptı.Raptors'ta Chirs Bosh 18 sayı – 11 ribaunt – 2 asist – 2 blokla double-double yaparken, kenardan gelen Joey Graham 13 sayı – 5 ribauntla, Jose Calderon 10 sayı – 8 asist – 2 ribaunt – 2 top çalmayla salondan ayrıldı.