Utah evinde 'Jazz' yaptı, Celtics 3-0 yaptı

T24 -

Utah Jazz - Denver Nuggets: 105 - 93

San Antonio - Dallas Mavericks: 94 - 90

Celtics'de Pierce 32 sayı, 8 ribauntla, Ray Allen 25 sayı, 5 asistle, Rajon Rondo 17 sayı, 8 asistle, Kevin Garnett 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skorer oyuncusu oldu, ancak Wade'nin bu başarısı galibiyete yetmedi. Wade, maçın bitimine 14 saniye kala kaçırdığı atışın ardından sakatlandı.Heat'de Michael Beasley 16 sayı, Dorell Wright 15 sayıyla oynadı. Serinin 4. maçı TSİ Pazartesi sabaha karşı Miami'de oynanacak.NBA play-off'ları tarihinde şu ana dek 3-0 geriye düşen hiçbir takım seriyi kazanamadı.Batı konferansındaki eşleşmelerde ise ev sahibi takımlar Utah Jazz ve San Antonio Spurs, evlerindeki maçları kazanarak seride 2-1 öne geçtiler.Jazz'ın Denver Nuggets'ı 105-93 yendiği maçta, Jazz'dan Paul Millsap 22 sayı 19 ribauntla ''double-double'' yaparak kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.Deron Williams'ın 24 sayı 10 asistle ''double-double'' yaptığı Utah'da, Carlos Boozer da 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Denver'da Carmelo Anthony ve Chauncey Billups 25'er sayıyla oynadı. Serinin 4. maçı Pazartesi Utah'da oynanacak.Batı Konferansı'ndaki bir diğer maçta San Antonio Spurs, evindeki maçta Dallas Mavericks'i 94-90 yenerek seride 2-1 öne geçti.Spurs'de Tim Duncan 25, ilk 5'te başlamayan Tony Parker 23, Grant Hill 17 sayı attı. Spurs'de burnundaki sakatlığı süren Arjantinli oyuncu Manu Ginobili 15 sayısının 11'ini son çeyrekte atarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.Sahanın en skorer ismi olan Dallas'dan Dirk Nowitzki'nin 35 sayısı ise galibiyete yetmedi. Mavericks'de Jason Terry 17 sayı, J.J. Barea 14 sayıyla oynadı.Serinin 4. maçı Pazartesi San Antonio'da oynanacak.Play-off serisine, yarın Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks, Charlotte Hornets-Orlando Magic, Portland Trail Blazers-Phoenix Suns ve Oklahoma City-Los Angeles Lakers karşılaşmalarıyla devam edilecek.