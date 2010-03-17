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Spor

Utah evinde farklı

Utah Jazz, evi EnergySolutions Arena’da Washington Wizards’ı 112-89 mağlup etti. Mehmet Okur, 14 sayı – 6 ribaund – 3 blokla oynadı.

17 Mart 2010 02:00

T24 - Utah Jazz, evi EnergySolutions Arena’da Washington Wizards’ı 112-89 mağlup etti. Mehmet Okur, 14 sayı – 6 ribaund – 3 blokla oynadı.


Milli basketbolcu Mehmet Okur’un takımı Utah Jazz, Washington Wizards’ı evi EnergySolutions Arena’da ağırladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinden itibaren oyuna ağırlığını koyan Jazz, sahadan 112-89 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

24 dakika süre alan Memo kullandığı 7 şutun 6’sını sayıya çevirirken, 14 sayı üretti. Tecrübeli oyuncu, istatistiklerine 6 ribaund – 3 blok ve 2 asist ekledi.

Ev sahibi ekipte Carlos Boozer 23 sayı – 9 ribaund – 2 asistle takımının skor yükünü çekerken, Deron Williams 17 sayı – 11 asist – 5 ribaund – 2 top çalmayla katkı yaptı. Kenardan gelen Sundiata Gaines de 15 sayı – 2 ribaund – 2 asistle oynadı.

Wizards’ta Andray Blatche’ın 24 sayı – 6 ribaund – 4 asisti ile Mike Miller’ın 14 sayı – 10 ribaund – 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.


Golden State 121 - L.A. Lakers 124

Los Angeles Lakers, Kobe Bryant-Pau Gasol ikilisinin skorer oyunuyla Golden State Warriors’ı deplasmanda 124-121 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Los Angeles Lakers, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla Golden State Warriors’ı deplasmanda 124-121’lik skorla geçti. Bu sonuçla Lakers, Warriors’ı üst üste 9. kez mağlup etti

Kobe Bryant 29 sayı – 4 asist – 3 ribaundla Lakers’ın en skorer ismi olurken, yaptığı 9 top kaybıyla dikkat çekti. İspanyol Pau Gasol 26 sayı – 9 ribaund – 4 asistle takımını sırtlarken, Andrew Bynum 19 sayı – 14 ribaund – 3 blokla double-double yaptı.

Ev sahibi ekipte Stephen Curry 29 sayı – 9 asist – 5 ribaundla salondan ayrılırken, Chris Hunter 22 sayı – 7 ribaundla, Corey Maggette de 18 sayı – 4 ribaundla mücadele etti.


Houston 125 - Denver 123

Houston Rockets, Aaron Brooks'un bitime 2.9 saniye kala kaydettiği basketler Denver Nuggets'ı 125-123 yendi.

Houston Rockets, Carmelo Anthony'nin 45 sayı - 10 ribaund - 3 asistine rağmen Denver Nuggets'ı 125-123 mağlup etmeyi başardı.

Bitime 2.9 saniye kala kaydettiği basketle takımını galibiyete taşıyan Aaron Brooks 31 sayı - 9 asistle yıldızlaşırken, Kevin Martin 29 sayı - 7 ribaund - 3 asistle, Luis Scola da 23 sayı - 11 ribaundla oynadı.

Konuk ekipte Chauncey Billups 17 sayı - 4 asist - 2 ribaundla Carmelo Anthony'e eşlik ederken, kenardan gelen J.R. Smith 17 sayı - 4 asistle, Nene de 15 sayı - 10 ribaund - 5 asist - 3 blokla katkı yaptı.



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