Utah, Deron'suz da güzel

NBA'de sezona büyük hedeflerle başlayan Utah Jazz, yıldız guardı Deron Williams'sız olarak çıktığı üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.
Pazartesi gecesi Staples Center'da Los Angeles Clippers'a konuk olan Mehmet Okur ve arkadaşları, ikinci yarıdaki 53-38'lik performanslarıyla maçtan 89-73 galip ayrılmasını bildi.
Utah'ta kenardan gelen Paul Millsap 24 sayı, 9 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer ismi olurken milli oyuncumuz Mehmet Okur 16 sayı, 3 ribaunt, Andrei Kirilenko 15 sayı, 11 ribaunt, 4 top çalma ve Carlos Boozer 13 sayı, 8 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundular.
Ev sahibi ekipte Chris Kaman 19 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Baron Davis 14 sayı, 9 asist, Al Thornton 11 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.