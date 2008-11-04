Utah, Deron'suz da güzel

Pazartesi gecesi Staples Center'da Los Angeles Clippers'a konuk olan Mehmet Okur ve arkadaşları, ikinci yarıdaki 53-38'lik performanslarıyla maçtan 89-73 galip ayrılmasını bildi.Utah'ta kenardan gelen Paul Millsap 24 sayı, 9 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer ismi olurken milli oyuncumuz Mehmet Okur 16 sayı, 3 ribaunt, Andrei Kirilenko 15 sayı, 11 ribaunt, 4 top çalma ve Carlos Boozer 13 sayı, 8 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundular.Ev sahibi ekipte Chris Kaman 19 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Baron Davis 14 sayı, 9 asist, Al Thornton 11 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.