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Spor

Utah deplasmanda kayıp

NBA'de Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz, deplasmandaki puan kayıplarını sürdürmeye devam etti.

26 Ocak 2009 02:00


NBA'de Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz, deplasmandaki puan kayıplarını sürdürmeye devam etti. Denver'a 117-97 mağlup olan Utah'da Mehmet Okur 12 sayıda kaldı.

Utah bir türlü deplasmanda istediği sonuçları alamıyor. Denver deplasmanından eli boş dönen Utah'ta Mehmet Okur da 12 sayı 10 ribaund üretti. Houston ise sakat olan Çinli pivot Yao Ming'in yokluğuna karşın Detroit'i geçmeyi başardı.

Utah deplasman fobisini dün gece de yenemedi. Denver'a konuk olan Jazz, Nene Hilario'nun pota altındaki hakimiyetine direnç gösteremeyince sahadan 117-97 mağlup ayrıldı. Brezilyalı oyuncu 12'de 12 iç saha isabetiyle Utah potalarına 28 sayı gönderirken, istatistiklerine 9 da ribaund ekledi. Kariyer rekoru kıran Hilario'nun yanısıra Jr Smith 13'ü ilk çeyrekte olmak üzere 22 sayı 6 ribaund, allstar oyunkurucu Chaunsey Billups da 22 sayılık önemli katkı yaptılar. Mehmet Okur'un 12 sayı 10 ribaund ürettiği Utah'da ise en skorer oyuncu 16 sayı ile oynayan ronnie brewer oldu.

Houston, Yao Ming'in yokluğuna rağmen kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Çinli pivotun sakatlığına karşın üstüste 22. maç kazanarak Nba tarihinin en uzun 2. galibiyet serisine imza atan Rockets, Detroit'i 108-105 mağlup etti. Son 14 saniyede sayıya çevirdiği 3 kritik serbest atışla galibiyette kilit rol oynayan Ron Artest Houston adına sahanın en skoreriydi. Artest maçı 24 sayıyla tamamlarken, Arjantinli Luis Scola 21 sayılık bir performans sergiledi.

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