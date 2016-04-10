Usulsüzlük yapan 3 akaryakıt şirketlerine 467 bin lira ceza kesildi, 20 şirketten savunma istendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 şirkete 467 bin lira ceza kesti, 20 şirketten savunma istedi. Cezaların kesilme gerekçeleri arasında 'otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt ikmali yapmak, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali' gibi nedenler bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 3 akaryakıt firmasına otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt ikmali, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi nedenlerle 70 bin lira ile 327 bin lira arasında değişen miktarlarda toplam 467 bin 403 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca EPDK, istasyonda hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin ve vaziyet planına aykırı gizli yer altı tankının bulundurulduğunun tespiti, akaryakıt ikmalinde gerçek dışı beyan, bazı gerekli bildirimleri Kurum'a yapma yükümlülüğünü yerine getirmeme gibi nedenlerle 20 şirketten 15 gün içerisinde yazılı savunmalarını EPDK'ya göndermelerini istedi.