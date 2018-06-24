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Usulsüzlük iddiaları gündemdeyken Bakan Tüfenkci: Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz!

"Söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz"

24 Haziran 2018 15:09

56 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye'de sandık başında. 81 ilde saat 8:00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için usulsüzlük iddiaları sosyal medyaya yansırken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bület Tüfenkci, "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.  

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki 2247 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Tüfenkci,  "İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz" ifadesini kullandı. 

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