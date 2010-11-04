-USULSÜZ EMEKLİLİĞE 5 TUTUKLAMA SAMSUN (A.A) - 04.11.2010 - Samsun'da usulsüz belge düzenleyip bazı kişilerin emekliliğini sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 6 ay süren takibi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde usulsüz belge düzenleyip, bazı kişileri çeşitli iş yerlerinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterip sigortalı yaptırdıktan sonra bu kişilerin sahte belgelerle emeklilik işlemlerini yaptırdıklarını tespit ettikleri 8'i SGK çalışanı, 6'sı aracı 14 kişiyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. ''Güven 04'' adlı verilen operasyonda, ''Kamu kurumunu zarara uğrattıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan ve Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlanan 14 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. 8 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ceyhun Gündüz, Cengiz İlkin, Cemil İlkin, Ramazan Gürses ve Ali Öksüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Selahattin Öncül ise 10 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. -OLAY- Önceki gün Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, yaklaşık 6 ay süren takip sonucu SGK İl Müdürlüğünde usulsüz belge düzenleyip, bazı kişileri çeşitli iş yerlerinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi göstererek sigortalı yaptırdıkları, ardından da sahte belgelerle emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri 8'i SGK çalışanı, 6'sı aracı 14 kişi gözaltına alınmıştı.