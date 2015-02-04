Usulsüz dinleten hâkim, usulsüz dinlemeyle yargılananları tahliye etti

Sahte isimlerle usulsüz dinlemeler yaptıkları gerekçesiyle İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve Memduh Tosun, avukatlarının geçen pazar günü yaptıkları itiraz üzerine, 19 usulsüz ve yasadışı dinleme kararında imzası olan Nöbetçi Hâkim Serdar Ergül tarafından tahliye edildi. Hâkim Ergül, eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Ramazan Karakayalı hakkındaki yakalama kararını da kaldırttı. Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, savcı Okan Batu, Hâkim Ergül’ün kararlarına itiraz etti.

İzmir’de sahte isimlerle usulsüz dinlemeler yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan 2 emniyet müdürünü tahliye eden hâkim Serdar Ergül’ün 19 usulsüz ve yasadışı dinleme kararında imzası olduğu belirlendi. İzmir’deki telekulak soruşturmasını yürüten Savcı Okan Batu, Hâkim Serdar Ergül’ün verdiği tahliye kararına itiraz etti. İzmir’deki ‘istihbari dinleme’ çerçevesinde sahte isimler üzerinden aralarında polis, avukat, gazeteci, asker, sivil memur 92 kişinin ‘terör ve organize’ suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yasadışı olarak telefonlarını dinlediği iddia edilen 24 polis geçen hafta gözaltına alındı. Polislerden 22’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken eski İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve Memduh Tosun geçen cumartesi günü çıkartıldıkları 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve İzmir eski İstihbarat Şube Müdürü Ramazan Karakayalı hakkında da yakalama kararı çıkarttı.

Yakalama ve gizliliği de o kaldırdı

Tutuklu polis şeflerinin avukatları müvekkilerinin tutukluluğuna 1 gün sonra yani pazar günü itiraz etti. Nöbetçi Hâkim Serdar Ergül, tutuklu polis şefleri Taner Aydın ve Memduh Tosun’un tahliyesine karar verirken, aynı zamanda, Hasan Ali Okan ve Ramazan Karakayalı’nın yakalama kararını da kaldırdı. Hâkim Serdar Ergül, dosya üzerindeki gizliliğin kaldırılmasına da hükmetti. Hâkim Serdar Ergül’ün verdiği tahliye kararlarının perde arkası ise farklı ayrıntıları içinde barındırıyor. 3 HSYK Başmüfettişi 11 aydır İzmir Adliyesi’nde yasadışı dinleme kararları ile ilgili soruşturma yürütüyor. İstihbari dinleme adı altında sahte isimler üzerinden verilen kararların hangi mahkemeler tarafından ve hangi hâkimler tarafından verildiğini inceliyor. Bugüne kadar yapılan incelemeler sonunda bu yasadışı telefon dinlemelerinin İzmir 8 ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi ile İzmir TMK 1 No’lu Hâkimliği’nden verildiğini belirledi. Bu usulsüz ve yasadışı dinleme kararlarının 19’unun altında ise hâkim Serdar Ergül olduğu ortaya çıktı.

Bu karar üzerine yasadışı telefon dinleme soruşturmasını yürüten Savcı Okan Batu, tahliye kararını veren Hâkim Serdar Ergül’ün soruşturmaya konu bir çok yasadışı telefon dinleme kararının altında imzasının bulunduğuna da belirterek, tahliye kararına yaptığı itirazda şunlara dikkat çekti:

Tahliye kararları usulsüz ve yasaya aykırı

“Somut olayda tutuklamanın İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce yapılması karşısında talebin bu hâkimliğe yapılması, bu hâkimlikçe yerindelik kararı verilmesi durumunda talebin incelenmek üzere İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bu haliyle İzmir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tahliye kararı verilmesi usülsüz ve yasaya aykırı olduğu gibi tahliye kararı veren hâkimin soruşturmaya konu usulsüz dinleme kararlarının bir çoğunda kendi imzasının bulunduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.”