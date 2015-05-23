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Usulsüz dinleme soruşturmasında tutuklanan polisler cezaevinde birbirine girdi

Kavga sonucunda Hami Güney'in tendon bağları koparkeni Murat Akkul'un da parmakları kırıldı

23 Mayıs 2015 01:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz dinleme soruşturması kapsamında tutuklanan istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney ve İstihbarat Şube Müdürü Murat Akkul’un cezaevinde kavga ederek birbirlerini yaraladıkları öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney, "paralel yapı" ve "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 Mart günü tutuklanan 18 istihbaratçı arasında yer alıyordu.

Aynı koğuşta kalan Akkul ve Güney arasında önceki gün akşam yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga, ekibi ile oturduğu bir ortamda Güney’in, Akkul’u kastederek, “Ben sizin yüzünüzden buradayım” demesi üzerine çıktı. Bu sözler üzerine Güney ve Akkul kavgaya tutuştu. Çıkan kavga esnasında, Güney’in tendon bağlarının koptuğu, Akkul’un ise parmaklarının kırıldığı öğrenildi. Sincan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin cezaevi yönetimince ayrı koğuşlara alındığı kaydedildi.

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