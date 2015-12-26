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'Usülsüz dinleme' operasyonunda 12 kişi serbest

12 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılmıştı

26 Aralık 2015 09:18

Kocaeli merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen 12 zanlı, serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kocaeli, Van, Bursa, Yalova, Bolu, İstanbul, Adıyaman ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler emekli 1. sınıf emniyet müdürü A.Ö, 3. sınıf emniyet müdürü M.A, 4. sınıf emniyet müdürü S.G, emniyet amiri O.Ö, komiser H.K, komiser A.D, komiser yardımcısı Ş.G, polis memuru H.D. ile V.A, M.K, İ.Ç. ve A.K, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün emekli 2. sınıf emniyet müdürü A.D. ile komiser yardımcısı M.H.İ. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan emniyet mensuplarının, suç örgütüne yönelik teknik takiplerde, kendilerine yakın zanlılar hakkında işlem yapmadıkları iddia edilmişti.

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