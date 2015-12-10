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Usulsüz dinleme kararı aldığı belirtilen 54 hâkim ve savcıya yargılama izni

HSYK, MİT TIRI soruşturmasında açığa alınan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bağrıyanık ile eski savcılar Takçı, Şişman ve Karaca'nın açığa alma kararına yaptığı itirazı reddetti

10 Aralık 2015 18:51

HSYK 2. Dairesi, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüz dinleme kararı aldığı iddia edilen 54 hakim ve savcıya ilişkin yargılama izni verdi. Daire, bu hakim ve savcılardan 49'u hakkında daha önce verilen "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararının devamı yönünde karar aldı.  Öte yandan HSYK Genel Kurulu, MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturmada açığa alınan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca'nın tedbiren açığa alma kararına yaptığı itirazı reddetti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, bugün yaptığı toplantıda HSYK müfettişlerinin 22'si savcı 32'si hakim 54 kişi hakkındaki raporunu görüştü. Daire, bu kişiler hakkında kovuşturma izni verilmesini ve son savunmalarının istenmesini kararlaştırdı. Kovuşturma izni kararı, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek. Mahkeme, son soruşturmanın açılmasına karar verirse, bu kişiler Yargıtayda yargılanacak.

Savunmaların gelmesinin ardından kovuşturma sonucu beklenmeden de bu kişiler hakkında disiplin yönünden ihraç dahil çeşitli yaptırımlar gündeme gelebilecek. Bu arada, HSYK 2. Dairesi, "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüzdinleme talep ettiği ve bu yönde karar aldığı iddia edilen 54 hakim ve savcıdan 49'unun 14 Temmuz'da tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Daire, görevden uzaklaştırmaya ilişkin 5 aylık tedbir süresinin bitimine 4 gün kala bu kişiler hakkında açığa alma kararının devamını kararlaştırdı.

 

İtiraz reddedildi



Öte yandan, HSYK Genel Kurulu, MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturmada açığa alınan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca'nın tedbiren açığa alma kararına yaptığı itirazı reddetti. MİT tırlarının durdurulması ve aranmasında görev alan savcılar, haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar HSYK 2. Dairesince görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Savcılar, tedbiren açığa alma kararına karşı HSYK Genel Kuruluna itirazda bulunmuştu.

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