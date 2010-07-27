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Spor

ÜSTÜNEL TÜM GÖREVLERİNİ BIRAKTI İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 21:56

-ÜSTÜNEL TÜM GÖREVLERİNİ BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Haldun Üstünel, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevinden de istifa etti. Sarı-kırmızılı kulübün bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılan Haldun Üstünel, başkan Adnan Polat ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşırken, Galatasaray'daki tüm görevlerini bırakmış oldu. Geride kalan sezonda yaptığı transfer çalışmaları nedeniyle, ''transfer sihirbazı'' lakabı alan Haldun Üstünel, geçen günlerde de Galatasaray Futbol A.Ş'deki görevinden istifa etmişti.

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