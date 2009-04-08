Üstünel: Çok farklı bir Galatasaray izleteceğiz



Galatasaray Futbol Şubesi Sorumlusu Haldun Üstünel, Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçta çok farklı bir takım izleteceklerini söyledi.





Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Gaziantepspor maçıyla kendileri için her şeyin yeniden başladığını belirterek, ''İnancımızı hiç kaybetmedik. Sezon başından beri yaklaşık 12 oyuncuyla üst seviyede performans gösterip, buralara kadar mücadelemizi devam ettirdik. İnanılmaz, talihsiz sakatlıklar yaşıyoruz. Bu performanstan ötürü tüm oyuncularımızı teker teker kutladım. Derbi maçta da çok farklı bir Galatasaray izleteceğiz'' dedi.



Galatasaray'ın bireylere bağlı olmadığını, bir takım olduğunu da kanıtladığını vurgulayan Üstünel, bir soru üzerine, yönetim kurulunun koyduğu kuralların tüm futbolcular için geçerli olduğunu ifade ederek, ''Bizim, ayrıcalık yapmak gibi bir lüksümüz yok. Kuralların dışına çıkan oyuncular, gerekli şekilde uygulamaya tabi tutulacaktır. Çeşitli davranışlar oluyor. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ama hocamızın hazır bulmadığı oyuncuyu kadroya almadığı, 18'e almadığı dönemler de oluyor. Bu tamamen teknik bir karar'' diye konuştu.



Fenerbahçe ile sahalarında yapacakları derbi maç için taraftarların büyük beklenti içinde olduğunu ve takımın şampiyonluğuna büyük inançları bulunduğunu dile getiren Haldun Üstünel, derbi maçla ilgili, ''Fenerbahçe maçı, bizim için final niteliği taşıyan bir karşılaşma olacak. Biz zoru severiz. Son dönemi çok iyi değerlendiriyoruz. Tüm takım arkadaşlarımıza güvenimiz tam'' açıklamasını yaptı.



