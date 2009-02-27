T24 LogoT24 Logo
Spor

Üstünel: Asya kıtasına geçtik

Haldun Üstünel, ''Final yolunda köprü gişelerini geçtik, Asya kıtasına ayak bastık ve hedefimize ilerliyoruz'' diye konuştu.

27 Şubat 2009 02:00


Bordeaux’yu eleyerek UEFA Kupası’nda 4. tura yükselen Galatasaray’da Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, ''Final yolunda köprü gişelerini geçtik, Asya kıtasına ayak bastık ve hedefimize ilerliyoruz'' diye konuştu.

Galatasaray Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, UEFA Kupası 3. turunda Fransa'nın Bordeaux takımını eleyerek finale bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Galatasaray’ın Bordeaux’yu 4-3 yendiği maç sonrası basın mensuplarına konuşan Haldun Üstünel, büyük çekişmeye sahne olan son derece ilginç bir maç yaptıklarını belirterek, ''İyi hazırlandık ve istediğimizi aldık. Tabii ki kolay olmadı. Son haftalarda ligdeki başarısız sonuçların ardından futbolcularımıza da moral oldu. Umarım lige de sirayet edecek. Final yolunda köprü gişelerini geçtik, Asya kıtasına ayak bastık ve hedefimize ilerliyoruz'' dedi.

Üstünel, Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'un, futbolcuları Meira'yı transfer etmek istediği yönündeki bir soru üzerine, kendilerine böyle bir öneri gelmediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24