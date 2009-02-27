Üstünel: Asya kıtasına geçtik



Bordeaux’yu eleyerek UEFA Kupası’nda 4. tura yükselen Galatasaray’da Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, ''Final yolunda köprü gişelerini geçtik, Asya kıtasına ayak bastık ve hedefimize ilerliyoruz'' diye konuştu.



Galatasaray Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, UEFA Kupası 3. turunda Fransa'nın Bordeaux takımını eleyerek finale bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.



Galatasaray’ın Bordeaux’yu 4-3 yendiği maç sonrası basın mensuplarına konuşan Haldun Üstünel, büyük çekişmeye sahne olan son derece ilginç bir maç yaptıklarını belirterek, ''İyi hazırlandık ve istediğimizi aldık. Tabii ki kolay olmadı. Son haftalarda ligdeki başarısız sonuçların ardından futbolcularımıza da moral oldu. Umarım lige de sirayet edecek. Final yolunda köprü gişelerini geçtik, Asya kıtasına ayak bastık ve hedefimize ilerliyoruz'' dedi.



Üstünel, Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'un, futbolcuları Meira'yı transfer etmek istediği yönündeki bir soru üzerine, kendilerine böyle bir öneri gelmediğini söyledi.



