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Üstüne tank devrilen uzman çavuş hayatını kaybetti

Diyarbakır'da arızalı bir tankın nakliye sırasında devrilmesi sonucu uzman çavuş Bahri Çarman yaşamını yitirdi

10 Kasım 2015 21:53

Diyarbakır'da bakım kademesine sevk edilen tankın kazayla üzerinde devrilmesi sonucu uzman çavuş Bahri Çarman şehit oldu.

Canan Altıntaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, Diyarbakır'ın Devegeçidi Mevkii'nde bulunan 16'ncı Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Tank Tabur Komutanlığı'nda meydana geldi. Arızalı olduğu belirtilen bir tankın bakım kademesine sevkinde yükleme sırasında tank kazayla devrildi. Bu sırada sevk faaliyetinde görevli uzman çavuş Bahri Çarman devrilen tankın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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