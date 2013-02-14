İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na göre 'geylere evlatlık' verme hak ihlali

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Yurtdışında 4 bin Türk çocuğunun, gençlik daireleri aracılığıyla Hristiyan ailelere verildiği" sözleriyle başlayan tartışma, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Üstün, Belçika'da ailelerinden alınan 3 Türk çocuğunun gay ailelere verildiğini öne sürdü.

Ayhan Sefer Üstün, bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade ederek, çocukların basit idari kararlarla alınarak, bambaşka kültürde olan ailelere verildiğini söyledi.

Üstün, ''Bunların sayısı şu anda minimum 5 bin, ama bunun 9 bine kadar olduğu söyleniyor'' dedi.

Belçika'da bir Türk ailenin 3 çocuğunun alınarak ''gay ailelere'' verildiğini,çocuklardan 2'sinin uzun mahkeme sürecinden sonra alındığını, biri için ise hala yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Komisyonda, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kökenli ailelerin gençlik dairelerinin, çocuk koruma tedbiri uygulamalarından kaynaklı sorunlarınınaraştırılması amacıyla söz konusu iddiaların yoğun olduğu ülkelere heyetler gönderilmesi ve yerinde inceleme yapılarak bir rapor tanzim edilmesi önerisi kabul edildi.

Üstün, farklı ülkelere, farklı heyetlerin gideceğini, bunun bir saha çalışmasıolduğunu belirterek, ''İlkini 17 Nisan 2013 gibi düşünüyoruz. Çünkü 17 Nisan 2013'te Neonazi cinayetlerinin ilk duruşması yapılacak Almanya'da. Biz daha önce almış olduğumuz karar gereğince hem o yargılamaları izlemek için Almanya'ya gideceğiz, gitmişken bu olayları da incelemek istiyoruz''diye konuştu.