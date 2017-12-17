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Üstübü fabrikasında yangın

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, bir üstübü fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü

17 Aralık 2017 18:51

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, bir üstübü fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte güçlükle söndürüldü. Fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi.
Eskihisar Mahallesi, 8022 Sokak\'taki bir üstübü fabrikasında bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Pazar günleri tatil olduğu için çalışanın olmadığı fabrikada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Fabrikadan dumanlar yükseldiğini farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 12 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası sonucu, yangın güçlükle söndürüldü. Üretilen tonlarca üstübü yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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