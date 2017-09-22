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Üstü kokmasın diye soyunan mazot hırsızı kamerada

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, kıyfetleri kokmasın diye soyunup, sadece iç çamaşırıyla kaldıktan sonra bir depodan mazot çalan ve hırsızlık yaparken güvenlik kemarasınca görüntülenen A

22 Eylül 2017 15:15

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde, kıyfetleri kokmasın diye soyunup, sadece iç çamaşırıyla kaldıktan sonra bir depodan mazot çalan ve hırsızlık yaparken güvenlik kemarasınca görüntülenen A.Ö., polis tarafından yakalandı. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gündoğan Mahallesi\'nde geçen 14 Eylül\'de saat 02.00\'de meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mustafa Şahinci\'nin tarlasında yevmiyeci olarak çalıştıktan sonra mesai bitimi ayrılan A.Ö., depoda bulunan mazotları çalmak için gece yarısı geri döndü. Üstü kokmasın diye soyunan ve sadece iç çamaşırıyla kalan A.Ö., bu halde eline aldığı el arabasıyla depodan mazot bidonlarını tek tek çıkarmaya başladı. Yaklaşık 1 ton mazotu el arabasıyla dışarıya çıkararak bir kamyonete yükleyen A.Ö., birlikte geldiği ve depo önünde kendisine gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte buradan ayrıldı.
Sabah depoya gelen Mustafa Şahinci, mazot bidonlarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ö., geçen 17 Eylül\'de, Sobuca Mahallesi\'ndeki evinde mazot bidonlarıyla birlikte yakalandı. Sorgusunda soyunma gerekçesinin, üstünün mazot kokmaması için olduğunu söyleyen A.Ö., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. A.Ö.\'ye yardım eden kişinin ise arandığı belirtildi.

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