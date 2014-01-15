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Dünya

Üstsüz pozu çeken fotoğrafçının başı derde girdi

New York'ta Empire State Building'in bir mankenin üstsüz pozlarını çeken moda fotoğrafçısı mahkemelik oldu

15 Ocak 2014 09:49

New York'u simgeleyen yapılarından Empire State Building'in sahipleri, gökdelenin tepesinde bir mankenin üstsüz pozlarını çeken moda fotoğrafçısını mahkemeye verdi.

Empire State Building'e sahibi olan şirketler, fotoğrafçı Allen Henson'ın, Ağustos ayında, çocuklu ailelerin de gezdiği bir yerde bu tür çekim yapmasının uygun olmadığını ve gökdelenin tepesinde böylesi bir çekim için gereken izni de almamış olduğunu açıkladı. 

Gökdelen sahipleri, Allen Henson'dan 1,1 milyon dolar talep ediyor. Henson ise, yakın arkadaşı Teksaslı manken Shelby Carter'ın üstsüz fotoğraflarını, binanın 86. katındaki gözlem bölümünde ve kendi kişisel cep telefonuyla çektiğini belirtti; görüntülerin hiçbir ticari değer taşımadığını vurguladı.
Fotoğrafçı Allen Henson, "Arkadaki manzarayla, çok hoş birşey olacağını düşündük. Kötü bir niyetimiz yoktu. Kimseye bir zararımız olmadı, etrafta çocuk yoktu." dedi.

New York'ta yaşayan ve Irak savaşına katılmış olan Henson, BBC'ye yaptığı açıklamada hakkında dava açıldığını, dün haberlerden öğrendiğini ve henüz bir avukat tutmadığını söyledi. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada, fotoğraf çekimi olayının, "binada, aileler ve turistler için güvenli ve uygun bir yer sağlanmasını tehlikeye soktuğu" kaydedildi. Empire State Building'i yılda 4 milyon turist ziyaret ediyor.

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