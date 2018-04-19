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Üsteğmene FETÖ gözaltısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda üsteğmen F

19 Nisan 2018 21:18

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda üsteğmen F.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, Dağ Komando Tugayı\'nda üsteğmen olarak görev yapan F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

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