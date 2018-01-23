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Üsteğmen Usta, Afrin'de şehit oldu (2)

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ile ilgili açıklama yapıldı

23 Ocak 2018 18:16

GENELKURMAY\'DAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığı\'ndan, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ile ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay\'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

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