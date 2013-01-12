Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nu hiç kimse intihara sürüklememiş

Kayseri’de 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda görev yaparken ordudan ihraç edilmesi üzerine beylik tabancasıyla intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu için “başkasını intihara yönlendirme, yardım etme” suçlarından açılan soruşturma dosyasında, “kovuşturmaya yer olmadığına dair” karar çıktı.

Daştanoğlu ailesinin avukatı Müşir Deliduman dün karara itiraz etti. Baba Talip Daştanoğlu ise, “Kararı beklemiyorduk, sorumluların hesabı görülmeli” dedi.

Daştanoğlu'ndan alınan kan ve doku örnekleri üzerinde araştırma yapan Adli Tıp Kurumu alkol veya uyuşturucuya rastlamadı.

Burcu Karakaş'ın Milliyet'teki haberine göre, Daştanoğlu ailesinin avukatı Müşir Deliduman ise "Görevinden ayırma kararı neticesi beylik silahı alınması gerekmektedir. Silahının alınmaması intihar etmesini kolaylaştırmıştır. Bundan ihmali olanların şüpheli olarak ifadelerinin alınması şarttır" dedi.