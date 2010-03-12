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Üsteğmen intihar etti

Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda görev yapan bir üsteğmen evinde canına kıydı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda görev yapan bir üsteğmen evinde canına kıydı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1 üsteğmen evinde intihar ederek canına kıydı.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Gösteri ve Tatbikat Bölüğü'nde görevli Üsteğmen İbrahim Ünal Sarıoğlu, Şentepe Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Üsteğmenin tabancasıyla intihar ettiği sanılıyor. Ünal Sarıoğlu'nun neden intihar ettiği araştırılıyor.

TSK'da son olarak GATA'da çalışan bir kadın doktor üsteğmen evinde intihar etmişti.



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