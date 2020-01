Üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde görevli üsteğmen U.S., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli\'ye gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı\'nda görevli üsteğmen U.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün saat 06.30 sıralarında evinde gözaltına alınan U.S., polis merkezine götürüldü. U.S., işlemlerinin ardından da soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli\'ye gönderildi.