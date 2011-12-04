T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ustalık belgesi olmayan işçi olamayacak

Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2012'den sonra ustalık belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını belirtti.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2012'den sonra ustalık belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını belirtti.


Palandöken, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik uyarınca artık inşaat işlerinde çalışanların mesleki belge sahibi olması gerektiğini kaydetti. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren mesleki belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını ifade eden Palandöken, belge zorunluluğunun gelmesi ile inşaatların daha kaliteli olacağını belirtti.


2012 yılı başından itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasının zorunlu olacağına işaret eden Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi. TÜİK tarafından açıklanan son işgücü istatistiklerine göre geçtiğimiz yıla göre inşaat sektörünün istihdamdaki payı yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Ülkemizin deprem ülkesi olması ve depremlerde inşaat hatalarından ölenlerin sayısının yüksek olması inşaat sektörünü ve bu sektörde çalışacak işgücünün nitelikli olmasını daha da önemli kılıyor. Bu yönetmelik ile bu soruna çözüm getirilmesi ve sektörde çalışacak olan herkesin mesleki eğitim almasının sağlanması amaçlanıyor. İnşaat sektöründe yer alan yaklaşık 150 alt meslek grubunun işverenlerinin ve bu işverenlerin yanlarında çalışanların mesleki belgelerini alması için önlerinde birkaç günlük süre kaldı. Sürenin çok iyi değerlendirilerek belge almamış işçileri işverenler acilen eğitime yönlendirmeli ve gerekli belgeleri almaları sağlanmalıdır.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24