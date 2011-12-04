Ustalık belgesi olmayan işçi olamayacak

T24 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2012'den sonra ustalık belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını belirtti.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik uyarınca artık inşaat işlerinde çalışanların mesleki belge sahibi olması gerektiğini kaydetti. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren mesleki belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını ifade eden Palandöken, belge zorunluluğunun gelmesi ile inşaatların daha kaliteli olacağını belirtti.



2012 yılı başından itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasının zorunlu olacağına işaret eden Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi. TÜİK tarafından açıklanan son işgücü istatistiklerine göre geçtiğimiz yıla göre inşaat sektörünün istihdamdaki payı yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Ülkemizin deprem ülkesi olması ve depremlerde inşaat hatalarından ölenlerin sayısının yüksek olması inşaat sektörünü ve bu sektörde çalışacak işgücünün nitelikli olmasını daha da önemli kılıyor. Bu yönetmelik ile bu soruna çözüm getirilmesi ve sektörde çalışacak olan herkesin mesleki eğitim almasının sağlanması amaçlanıyor. İnşaat sektöründe yer alan yaklaşık 150 alt meslek grubunun işverenlerinin ve bu işverenlerin yanlarında çalışanların mesleki belgelerini alması için önlerinde birkaç günlük süre kaldı. Sürenin çok iyi değerlendirilerek belge almamış işçileri işverenler acilen eğitime yönlendirmeli ve gerekli belgeleri almaları sağlanmalıdır.”





