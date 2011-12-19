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Usta oyuncu Frank McNeil hayatını kaybetti

1970'li yılların ünlü televizyon dizisi 'Kojak'taki dedektif Frank McNeil tiplemesiyle ün kazanan Dan Frazer, 90 yaşında hayatını kaybetti.

19 Aralık 2011 02:00


T24 - 1970'li yılların ünlü televizyon dizisi 'Kojak'taki dedektif Frank McNeil tiplemesiyle ün kazanan Dan Frazer, 90 yaşında hayatını kaybetti. 

 
Ünlü Amerikalı oyuncu Dan Frazer, 16 Aralık'ta New York'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Türkiye'de de gösterilen 1970'li yılların ünlü televizyon dizisi "Kojak"taki dedektif Frank McNeil tiplemesiyle ün kazanan Frazer, 90 yaşındaydı.

Oyunculuk kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Frazer, "Cleopatra Jones", "Take the Money and Run", "Gideon's Trumpet" ve "Deconstructing Harry" gibi filmlerin yanı sıra "Car 54, Where Are You", "Route 66", "Barney Miller" ve "Law & Order" gibi televizyon dizilerinde rol almıştı.

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