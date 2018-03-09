USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan\'ın ölümüyle ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Ercan Yazgan\'ın 3 Mart\'ta tedavisine başlandığını belirten Saygı Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mikail Kaya, \"Hastanemizin nöroloji hekimi Nilay Değirmenci tarafından tedavi altına alınmıştır. Tedavi esnasında kendisinde bir damar rahatsızlıkları, vaskülitlerin belirtileri olarak beyin fonksiyonlarında ve diğer organlarda meydana gelmiş olan klinik semptonlar dolayısıyla tedavi edilmiş ve kendisinde tedavi esnasında solunum yetmezliği ortaya çıkmış. Solunum yetmezliği ortaya çıkınca yoğun bakım kliniğine alınmıştır. Yoğun bakım kliniğinde tedavi edilirken diğer organlarda da yavaş yavaş bozulma ortaya çıkmış. Böbrek yetmezliği, hipotansiyonlar ve karaciğer yetmezlikleri sonucunda ani kalp durması sonucunda resüsitasyon yapılmış fakat bu resüsitasyonda maalesef geri dönmemiş 23.05\'de vefat etmiştir. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Türk milletinin yetiştirdiği en değerli sanatçılardandı. Kendisine Allah\'tan rahmet yakınlarına başsağlı diliyorum\" diye konuştu. Kaya cenaze ile ilgili soruya ise “Yurtdışından yakınlarının gelmesi bekleniyor. Ona göre bir program yapılacak “ yanıtın verdi.



Görüntü Dökümü:

-Başhekimi Op. Dr. Mikail Kaya açıklama

-Hastaneden görüntü