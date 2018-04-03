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Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı (1)

 Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) USTA oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

03 Nisan 2018 16:49

 Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) USTA oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 
Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu\'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazının ardından da Dursun Ali Sarıoğlu Ihlamur Kuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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