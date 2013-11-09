T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Savaş Ay hayatını kaybetti

A Takımı'yla milyonların sevgilisi olan Savaş Ay, 15 yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ediyordu

09 Kasım 2013 17:16

Ünlü gazeteci Savaş Ay tedavi gördüğü Samatya Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Savaş Ay, tam 15 yıldır gırtlak kanseri ile mücadele ediyordu.

Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden 59 yaşındaki Savaş Ay’ın boğazında son dönemde yeni bir tümör oluştu. Doktorlar acil ameliyata alınmasını istedi.  Ünlü gazeteci, yeni ameliyat hakkında düşünmek için doktorlardan zaman isteyip boğazının delinmesine izin vermedi. Doktorların acil ameliyat talebine izin vermeyen Savaş Ay, bugün öğlen saatlerinde fenalaştı. Kalbi duran Ay’ı hayata döndürmek için doktorlar uzun süre uğraş verdi. Çabalar sonuçsuz kalınca ünlü gazeteci, 15.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Savaş Ay, Şükran ve Turan Ay'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Marmara Ticari Bilimler Akademisi'nde eğitimini tamamladı.

Gazeteciliğe 1974 senesinde Dünya gazetesinde muhabir olarak başladı. Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah gazetelerinde ve Akajans'ta görev aldı. atv, TGRT, Kanal D, Kanal 6, Show TV, Flash TV, tekrar atv, Star TV ve Kanal 1'de A Takımı adlı tartışma programını yaptı. İngilizce bilmektedir. 2000 yılında Beyazıt Öztürk ve Kerem Alışık'ında oynadığı Dansöz adlı filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yaptı. Ulaş Can Ay isimli, ses sanatçısı bir erkek çocuğa ve Sanem Ay adında, bir kız çocuğa sahiptir. Ayrıca bazı programlar yapıp yoksullara yardımcı olmuştur.

Son yıllarda A Haber'de muhabirlik yapmakta olan Savaş Ay,  15  yıldır gırtlak kanseri ile mücadele ediyordu. Hastalığı nedeniyle kısık sesle konuşmak zorunda kalmıştı.

 

ETİKETLER

savaş ayvefatölümgırtlak kanseria takımıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24