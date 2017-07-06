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Usta çizer Galip Tekin yaşamını yitirdi

Kariyerine Gırgır mizah dergisinde başlamıştı

06 Temmuz 2017 16:34

Usta çizer Galip Tekin, hayatını kaybetti. Tekin'in yaşamını yitirdiğini karikatürist Selçuk Erdem, Twitter'daki hesabından "Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

Usta çizer, kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki mizah dergisi Gırgır'da başladı.

20 Nisan 1958 Konya doğumlu Galip Tekin, fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan karikatürist, çizgi romancıdır.

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