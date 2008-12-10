Usta ayaklar suskun



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 14 haftada sadece 5 frikik golü atıldı. Alex, Lincoln, Delgado gibi usta ayakların henüz siftahı yok.



Futbolseverler Turkcell Süper Lig'de frikik gollerine hasret kaldı.



Ligin geride kalan 14 haftasında serbest vuruşlardan sadece 5 gol atılırken, Konyasporlu Kaue ile Bursasporlu Romaschenko 2'şer kez fileleri havalanırdı. Diğer frikik golünde ise Kayserisporlu Mehmet Topuz'un imzası var.



Bu arada, Fenerbahçeli Alex, Roberto Carlos ve Vederson, Galatasaraylı Lincoln ile Beşiktaşlı Delgado ve Tello gibi geçtiğimiz yılların usta frikikçilerinin ise henüz ligde siftahı yok.



Turkcell Süper Lig'de geçen sezon serbest vuruşlardan toplam 19 gol atılmış, bunlardan 4'ünü Sivassporlu Mohamed Ali Kurtuluş, 3'ünü de Beşiktaşlı Tello filelere göndermişti.

