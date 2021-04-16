Üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2-0 önde olduğu Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde, üçüncü maçın iptal olmasıyla üst üste üçüncü, toplamda ise 12. kez şampiyon oldu. VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son iki yılda oynadığı 56 maçın 54’ünü kazanan ve sezonu 87 puanla lider olarak tamamlayan kızlarımız bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti” dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçı öncesinde Fenerbahçe Opet’in takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle maça çıkmamasıyla seride durumu 3-0’a getirdi. Üst üste üçüncü, toplamda ise 12. şampiyonluğunu elde eden sarı siyahlı takım, son iki sezonda Sultanlar Ligi’nde oynadığı 56 maçın 54’ünden galibiyetle ayrılırken 35 yıllık tarihindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

“Geçen yıl yarım kalan hikayelerimizden birini tamamladık”

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılan kupa töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sultanlar Ligini 12. kez şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son iki yılda oynadığı 56 maçın 54’ünü kazanan ve sezonu 87 puanla lider olarak tamamlayan kızlarımız bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Bize bu gururu üçüncü kez üst üste yaşatan oyuncularımıza, antrenörlerimize ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, kalbi bizimle atan taraftarımıza, sponsorlarımıza ve elbette VakıfBank camiasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Böylece, geçen yıl pandemi nedeniyle yarım kalan hikayelerimizden birini tamamlamış olduk. Bu kupayı sadece bu yılın değil, geçen yılın da bir sonucu olarak görüyoruz.

Tüm takımlar için yorucu ve zorlu bir sezon yaşandı. Finaldeki değerli rakibimiz Fenerbahçe’nin Covid vakaları nedeniyle son maça çıkamaması karşısında biz de büyük üzüntü duyduk. Tüm oyunculara ve teknik ekibe acil şifalar diliyoruz. 2-0 önde olduğumuz seride bir galibiyet daha kazanıp kupaya uzanmayı arzu ederdik. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren sağlıklı günlerde rekabetimize devam ederiz. 12. şampiyonluğumuzun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere VakıfBank camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

“2018’den bu yana şampiyonluğu bırakmıyoruz”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise şampiyonluğu sadece bu yılın değil geçen yılın da emeklerinin bir karşılığı olarak gördüğünü belirtti. Törende yaptığı açıklamada başarıları sürekli hale getirmenin önemine vurgu yapan Guidetti, şu şekilde konuştu:

“Öncelikle tedavi sürecinde olan Fenerbahçe Opet sporcu ve antrenörlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularımı, teknik, sağlık ve performans ekibimi geride kalan iki yılda ortaya koydukları mükemmel performans nedeniyle tebrik ediyorum. Ligde, iki yılda sadece birer maç kaybettik. Böylesine zorlu bir ligde gösterdiğimiz bu performans gurur verici. 2018’den bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmadık. Bunu yaparken de birçok oyuncu değiştirdik. Başarının sürdürülebilirliğini sağlamak da bizim için ayrıca mutluluk verici.

Elbette Şampiyonlar Ligi finalinden önce sert maçlar oynamaya devam etmek isterdim. Finaldeki iki maçta ortaya koyduğumuz performanstan da ayrıca çok mutluyum. İlk maç oldukça sert ve zorlu geçti. İkinci maçta ben dâhil teknik ekibin büyük bölümü yokken takımım maçı kazanmayı başardı. Güçlü bir rakibe karşı finali 2-0 kazanmak kolay bir iş değildi. Sadece play-off serisi için değil geride kalan iki zorlu yıl için takımımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluğu bir takım halinde kazandık ve hak ettiğimizi almış olduk.”

Vakıfbank'ın 12 şampiyonluğu

1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021