Üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin iç sahada önce Galatasaray, ardından da Medipol Başakşehir'e yenilmesiyle birlikte birçok taraftar sosyal medya üzerinden teknik direktör Erol Bulut'a istifa çağrısı yaptı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, takımın yapılan transferlere rağmen etkisiz bir futbol sergilemesinden Bulut'u sorumlu tutarak "#DefolErol" diye etiket açtı.

Öte yandan bir grup taraftar da Arsenal'de Mesut Özil'i çalıştıran teknik direktör Arsene Wenger'in Bulut'un yerine getirilmesi için çağrıda bulundu.

GFB: Fenerbahçe artık sabredemez

Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler de maçtan sonra Twitter üzerinden şöyle bir açıklama yaptı:

"Tüm taraftarlarımızın malumudur ki haftalardır zoraki kazandığımız maçlarda oynadığımız kötü futbol, artık kazanmamıza da yardımcı olmamaktadır.

Büyük bir özveriyle hazırlanmış, iyi yapılanmış kadro ve sonuna kadar inanmış taraftar bu futbolu izlemeye MAHKUM BIRAKILMAMALI; Sene sonunda mutlak şampiyonluğu omuzlamalıdır.

Yıllardır atılan geç adımların sebebiyet verdiği sonuçları hatırlatmak, bu senenin telafisi olmadığını ısrarla belirtmek isteriz. Beklentimiz en yakın zamanda Fenerbahçe için en doğru olacak kararın verilmesidir.

Dört bir yandan saldırıya uğrayan Fenerbahçemiz tüm enerjisini, iyi futbol-kötü futbol tartışmasına son vererek tek hedefi olan şampiyonluğa harcamalıdır.

FENERBAHÇE ARTIK SABREDEMEZ, BU SENENİN BAHANESİ YOK!"