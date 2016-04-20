Üst üste atılan roketler Kilis'i korku şehrine çevirdi; halk sokağa çıkamıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçanların sığındığı, bir süre öncesine kadar da Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konuşulan Kilis, IŞİD'in kontrolündeki BAB bölgesinden atılan Katyuşa roketleriyle korku şehrine döndü. Halkın sokağa çıkmak da tedirdin olduğu şehire son iki günde düşen roket mermileri yüzünden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,. Katyuşa’nın ateşlendiği Bab bölgesi, sınırda konuşlu topçu birliklerince ateş altına alındı. Saldırı nedeniyle iki okul da boşaltıldı. Kentte Ocak 2016’dan bu yana roket mermileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 11.

Yetim kardeşler Azez'e

Suriye’den önceki gün atılan roketlerle can veren 47 yaşındaki çoban Kamil Cerruh ile 16 yaşındaki Yasmin Süleyman dün cenaze töreninin ardından Kilis Asri Mezarlığı’na defnedildi. Patlamada ölen Tesmin, Muhammed ile Mutassem Hayro isimli yetim kardeşler ise Suriye Azez’de toprağa verilecek.

Kenti boşaltmayacağız

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kente yapılan füze saldırılarıyla ilgili bütün kurumlarla görüşme halinde olduklarını belirterek, “Şu anda şehrin boşaltılması ile ilgili bir gündemimiz yok. Kilis halkının şehri terk ettiği yönündeki haberler doğru değil” dedi. Kara, “Bir bölgeye füze atıldığı zaman insanlarımızı oraya gitmeme yönünde halkı uyardım. Bu füzeler üst üste atıldığı için aynı yere tekrar füze düşme ihtimali yüksek” diye uyarıda bulundu.

Tank sevkıyatı

Gaziantep’ten Suriye sınırındaki Kilis’e, tank ve zırhlı araçlar ile asker sevkıyatı yapıldı. Tanklar Öncüpınar Sınır Kapısı ile IŞİD denetimindeki Bab bölgesinin karşısındaki Elbeyli sınırında konuşlandırılacak.